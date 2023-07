Ile Raków Częstochowa może zarobić w europejskich pucharach? Do tej pory zagwarantował sobie niewiele. Najważniejszy będzie mecz II rundy

Raków Częstochowa w II rundzie eliminacji. Ile dostanie pieniędzy

Udział w europejskich pucharach to wielkie pieniądze. Mowa tu jednak o fazach grupowych, a nie o eliminacjach. Kwoty, które zagwarantował sobie Raków rozłożył na czynniki pierwsze Szymon Mierzyński z WP Sportowe Fakty. Sam udział w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów oznacza, że klub dostanie 280 tys. euro . Mistrz Polski mógł nawet przegrać z Florą, a i tak dostałby tę sumę. Estończycy zostali pokonani, dlatego premia dla "Medalików" wzrosła już do 380 tys. euro .

Najważniejszy będzie mecz II rundy eliminacji. Dlaczego? Premia Rakowa za eliminacje Ligi Mistrzów wzrośnie do 480 tys. euro. Co najważniejsze, awans do III rundy jest równoznaczny z udziałem w fazie grupowej Ligi Konferencji. Nagroda za takie dokonanie to prawie trzy miliony euro, czyli ponad 13 milionów złotych. Za potencjalny awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów drużyna dostanie około15 milionów euro. Taki scenariusz jest jednak najmniej prawdopodobny.

Jak to wygląda na tle Lecha Poznań, który w poprzednim sezonie doszedł aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Do kasy klubu wpadło około 30 milionów złotych.