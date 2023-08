Raków Częstochowa - FC Kopenhaga na żywo w TV i online. Gdzie oglądać mistrza Polski w eliminacjach LM? TRANSMISJA STREAM LIVE [22.08.2023]

Według bukmacherów faworytem do zagrania w fazie grupowej Ligi Mistrzów jest duński zespół. Kurs na wejście FC Kopenhagi do grupy to 1,90, natomiast Rakowa Częstochowa 2,50. Pierwsze starcie, które odbędzie się w Sosnowcu nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na mistrza Polski to 2,65, natomiast na przeciwnika to 2,70.

Raków Częstochowa - FC Kopenhaga na żywo w TV i online. Gdzie oglądać?

Raków Częstochowa - FC Kopenhaga transmisja tv

Mecz pomiędz Rakowem Częstochowa i FC Kopenhagą zaplanowano na wtorek 22 sierpnia o godz. 21:00. Transmisja w TVP Sport oraz Polsat Sport.

Raków Częstochowa - FC Kopenhaga stream online

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa - FC Kopenhaga w internecie? Stream będzie dostępny w aplikacji i na stronie TVP Sport. Dostęp całkowicie darmowy. Kibice obejrzą także mecz na stronie i aplikacji Polsat Box Go.