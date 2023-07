Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok ONLINE. Mistrz zaczyna walkę o obronę tytułu. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO!

PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok ONLINE

Przed Jagiellonią pierwszy mecz o stawkę. Raków zagra po raz czwarty. W nogach ma bardzo udany dwumecz z Florą Tallin (1:0, 3:0) i pechowo przegrany Superpuchar z Legią Warszawa (0:0, 5:6 k.).

Wszyscy w Rakowie zapowiadają walkę o obronę tytułu. Podstawy do optymizmu są. Władze klubu zadbały o to, żeby kadra była szeroka i wyrównana. Wydaje się być jeszcze lepsza niż w zeszłym sezonie, skoro nikt ważny nie ubył, a w środku tygodnia dołączył jeszcze Sonny Kittel. Niemiec z polskimi korzeniami to uznane nazwisko zaplecza Bundesligi.

Raków bez wątpienia zastosuje rotację, ponieważ w środę czeka go pierwszy mecz z Karabachem Agdam. Spotkanie przy Limanowskiego poprowadzi sędzia Paweł Raczkowski z Warszawy. System VAR obsłużą Paweł Pskit i Konrad Sapela.