Raków Częstochowa już w Danii. Kadra na rewanż z FC Kopenhagą o fazę grupową Ligi Mistrzów

Kadra Rakowa Częstochowa na rewanż z FC Kopenhagą

Do Kopenhagi nie polecieli m.in. stoper Stratos Svarnas i wahadłowy Jean Carlos Silva . Obaj leczą kontuzje związane z przywodzicielem. Grek będzie pauzować nawet cztery miesiące, Brazylijczyk co najmniej dwa.

W kadrze na rewanż z FC Kopenhagą znaleźli się za to m.in. wracający do zdrowia Zoran Arsenić, Kamil Pestka czy niezgłoszony do pierwszego meczu Dawid Drachal.