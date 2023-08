Raków Częstochowa już zarobił miliony euro. Teraz walczy o gigantyczną premię z Ligi Mistrzów

Premie dla Rakowa w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji

Raków przeszedł póki co dwie z czterech przeszkód na drodze do Ligi Mistrzów. Za pokonanie Flory Tallin w I rundzie i Karabachu Agdam w II rundzie nie dostanie żadnych premii. To efekt zmian w sposobie premiowania, jakie UEFA podjęła rok temu.

- Marzymy o Lidze Mistrzów - przyznał otwarcie po środowym rewanżu w Baku trener Dawid Szwarga. W III rundzie czeka cypryjski Aris Limassol. Jeżeli uda się go wyeliminować to Raków będzie już tylko o krok od fazy grupowej najlepszych rozgrywek, a co za tym idzie gigantycznej pensji z tytułu awansu.

UEFA każdemu uczestnikowi fazy grupowej Ligi Mistrzów przeleje po 15,64 mln euro. W przeliczeniu na złotówki to ponad 69 mln złotych. To mniej więcej połowa rocznego budżetu Legii Warszawa i Lecha Poznań. Rok temu trochę mniej zakładał za to cały budżet... Rakowa, a przynajmniej tak wynikało z doniesień medialnych.