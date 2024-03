Raków Częstochowa ma podobny potencjał jak Bayer Leverkusen? Dawid Szwarga dostał takie pytanie i opowiedział o podobieństwach

Raków i Bayer. Co je łączy? Szwarga na poważnie i wesoło

- Bayer jest niepokonany w całym sezonie - zauważył trener Dawid Szwarga. - Co nas z nim łączy? Gramy w tej samej strukturze: 3-4-3. Nie chciałbym powiedzieć, że na tym podobieństwa się kończą (śmiech), natomiast jest to drużyna, która inspiruje dzisiaj wielu trenerów i zespołów w całej Europie - podkreślił.

Raków Częstochowa wyeliminował Karabach Agdam w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, natomiast Bayer Leverkusen w ostatni czwartek w 1/8 finału Ligi Europy. Oba zwycięskie zespoły wygrały mecze u siebie wynikiem 3:2, z kolei w Baku były bramkowe remisy. Raków aspiruje do mistrzostwa Polski, Bayer lada moment może sięgnąć po tytuł w Niemczech. Jak więc jest z możliwościami?

Raków ma na koncie mistrzostwo, a Bayer nie

Seria Bayeru, o której mówi Szwarga to 37 meczów bez porażki. W ćwierćfinale Ligi Europy zespół Xabiego Alonso zagra z West Hamem. Jeśli awansuje to o finał ze zwycięzcą włoskiej pary AC Milan - AS Roma.