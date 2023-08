Raków Częstochowa przed najważniejszym meczem w sezonie. Na drodze do Ligi Mistrzów stanie Kamil Grabara [ZAPOWIEDŹ]

Raków Częstochowa krok od Ligi Mistrzów

- Po meczu powiedziałem moim piłkarzom, że nic się jeszcze nie zakończyło. Przed nami mecz na wyjeździe z rywalem, z którym możemy nawiązać równorzędną rywalizację i zwyciężyć. To jest jak najbardziej do zrobienia - podkreślił trener Szwarga.

Drużyna z Częstochowy wyeliminowała w poprzednich rundach Florę Tallin, Karabach Agdam i Aris Limassol. Dotychczas tylko dwa polskie kluby awansowały do elitarnej Ligi Mistrzów - dwukrotnie Legia Warszawa (1995, 2016) i raz Widzew Łódź (1996). Za dotarcie do ostatniej rundy kwalifikacji Champions League na konto Rakowa wpłynie co najmniej 5,5 mln euro z tytułu premii UEFA. W przypadku awansu do fazy grupowej najbardziej prestiżowego z pucharów - co najmniej 15,5 mln euro.