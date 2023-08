Jak zaskoczyć Kamila Grabarę? Raków Częstochowa dostał ściągę. Czy pewność siebie zgubi polskiego bramkarza?

Kamil Grabara znalazł klub, gdzie może się rozwijać

Kamil Grabara miał zaledwie 17 lat kiedy wyjechał z Polski do Anglii. Młody bramkarz dołączył do Liverpoolu, gdzie występował w młodzieżowych drużynach. Najwięcej występów uzbierał w kadrze U21, gdzie zagrał aż 34 razy. Niestety Jurgen Klopp nigdy nie pozwolił mu wyjść na murawę w seniorskiej drużynie. W poszukiwaniu minut Grabara udał się na wypożyczenie do duńskiego zespołu Aarhus GF (2019 i 2020-2021) oraz Huddersfield Town (2020-2021). Występy w ekipie ze Skandynawii wypromowały go na tamtejszym rynku. W 2021 roku FC Kopenhaga wykupiła Polaka za 3,5 mln euro.

Grabara w Kopenhadze stał się podstawowym bramkarzem, ale przede wszystkim jednym z najlepszych zawodników. Najważniejszym spotkaniem polskiego bramkarza w barwach duńskiego klubu jest mecz z Manchesterem City w fazie grupowej Ligi Mistrzów, który odbył się 11 października 2022 roku. W Danii doszło wówczas do sensacji, gdyż "Obywatele" nie strzelili żadnej bramki, a rezultat 0:0 był wielkim wyczynem. Bohaterem został oczywiście Grabara, który obronił nawet karnego Mahreza. Już po pierwszym spotkaniu grupowym wygranym przez City 5:0 Pep Guardiola chwalił 24-latka. W starciu rewanżowym już nie był tak zachwycony postawą Polaka. Może dlatego, że nie wpuścił żadnej bramki.