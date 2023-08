Raków Częstochowa - Stal Mielec ONLINE. "Medaliki" nie przekładają meczu! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [19.08.2023]

PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa - Stal Mielec ONLINE

Władze klubu z Częstochowy zadbały o to, żeby kadra była szeroka i wyrównana. Wydaje się być jeszcze lepsza niż w zeszłym sezonie, skoro nikt ważny nie ubył, a w letnim okienku dołączył m.in. Sonny Kittel z HSV . Niemiec z polskimi korzeniami to uznane nazwisko zaplecza Bundesligi.

W ostatnim starciu pomiędzy tymi drużyna górą był Raków Częstochowa, który przy Limanowskiego zdołał wygrać z niżej notowanym rywalem 3:2. Natomiast na początku zeszłego sezonu w Mielcu padł bezbramkowy remis.

Mecz Rakowa Częstochowa ze Stalą Mielec w piątej kolejce poprowadzi sędzia Paweł Malec z Łodzi. System VAR będą obsługiwać Paweł Raczkowski oraz Paweł Sokolnicki. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym spotkaniu asystenci w postaci Radosław Siejka i Michał Gajda.

Dawid Szwarga, trener Rakowa: Stal gra w podobnej strukturze jak my, czyli 3-4-3, a więc można zakładać, że będzie dużo walki jeden na jeden. Od moich zawodników wymagam w sobotę pełnej koncentracji, a dopiero potem mogą myśleć o meczach z FC Kopenhaga. Liczymy też bardzo na wsparcie ze strony naszych kibiców

Kamil Kiereś, trener Stali: Nie lubię słowa obawa, jest to wyzwanie. Wiadomo, że Raków ma swoje argumenty, jest to drużyna bardzo mocna, bardzo wszechstronna. Z jednej strony musimy patrzeć na Raków, ale z drugiej strony, żeby zdobyć tam korzystny wynik musimy też spojrzeć co my chcemy zrobić i przede wszystkim my musimy zaistnieć