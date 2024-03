Raków Częstochowa stracił Frana Tudora. Kontuzja w meczu z ŁKS Łódź. Lista nieodstępnych piłkarzy bardzo długa Jacek Czaplewski

Fran Tudor zgłosił uraz PAP, Piotr Polak

Fran Tudor to kolejny kontuzjowany piłkarz Rakowa Częstochowa. Chorwat zgłosił problemy pod koniec pierwszej połowy wyjazdowego meczu z ŁKS Łódź w PKO Ekstraklasie. Co takiego się stało? Otóż wygląda na to, że doszło do nieszczęśliwego incydentu, bez udziału rywala. Zobacz całą listę kontuzjowanych zawodników w kadrze mistrza Polski.