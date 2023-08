Ranking UEFA. Tylko Legia Warszawa zebrała w tym tygodniu punkty. Raków Częstochowa poległ z FC Kopenhagą i nic nie zarobił

Najnowsza aktualizacja rankingu UEFA. Gdzie jest Polska?

Porażka mistrza Polski oznacza rzecz jasna brak punktów do klubowego rankingu. Przypomnijmy, wygrane są premiowane za 0,25 punktu, a remis 0,125 pkt. Maksymalna pula do zgarnięcia w ciągu jednego tygodnia wynosi 1 pkt, i ten wynik jest dzielony przez liczbę zespołów, które rozpoczęły eliminacje z danej ligi. W przypadku naszego kraju wynosi on 4.

Jedyne punkty, które wpłynęły na konto polskiej ligi po tym tygodniu wynikają z dobrego wyniki Legii Warszawa. Przypomnijmy, podopieczni Kosty Runjaica zremisowali na wyjeździe z inną duńską ekipą FC Midtjylland 3:3. Remis oznacza więc 0,125 pkt po obecnym tygodniu.