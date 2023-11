Ranking wyjazdowy kibiców. W Ekstraklasie na podium Lech Poznań, Ruch Chorzów i ŁKS Łódź. A Legia Warszawa na razie czwarta

Wyjazdy kibiców. Lech Poznań z najwyższą średnią

Kończąca się runda wypada co najmniej dobrze pod względem frekwencji. Świadczą o tym także liczby wyjazdowe. Aż na siedemnastu meczach pojawiło się więcej niż po tysiąc gości. Pojedynczy rekord należy do Legii Warszawa. Drużynę na hicie ze Śląskiem Wrocław dopingowało aż 3388 osób . Niewiele mniej, bo po 3000 osób zawitało na stadiony w Lubinie oraz w Poznaniu kolejno za sprawą sympatyków Lecha Poznań i zaprzyjaźnionego z nimi ŁKS Łódź.

Ranking wyjazdowy - oto miejsca od 1 do 8 (kliknij w przycisk)

Oczywiście nie ma co na razie przykładać przesadnej wagi do miejsc. Niektórzy kibice mają hitowe wyjazdy za sobą, innych czekają one dopiero w rundzie rewanżowej. Z drugiej strony widać jednak, kto faktycznie jest mocny, kto aspiruje do czołówki, a kogo dzielą od niej lata świetlne.