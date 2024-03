Raport kadrowiczów. Karol Świderski zdobył pierwszą bramkę w Serie A. Jakub Piotrowski z ósmym golem. Szczęsny blisko bycia bohaterem

Włochy: Karol Świderski ma swoją pierwszą bramkę w Serie A

Karol Świderski niedzielne spotkanie 27. kolejki włoskiej ekstraklasy rozpoczął na ławce rezerwowych. Popularny "Świder" na placu boju pojawił się w 67. minucie i błyskawicznie zaznaczył swoją obecność na boisku - tym co najważniejsze dla napastnika - zdobyczą bramkową. Świderski dostał znakomite podanie na wolne polne i wypuszczony sam na sam z bramkarzem przyjezdnych nie dał mu absolutnie żadnych szans. Golkiper został zmylony i położył się na ziemię. Polak uderzył sprytnie, płaskim strzałem przy bliższym słupku. Komentatorzy zwrócili uwagę, że napastnik miał mnóstwo szczęścia, iż ta piłka doturlała się do końcowej linii.

Wojciech Szczęsny mógł zostać wielkim bohaterem "Starej Damy". Spotkanie Napoli - Juventus zbliżało się powoli do końca. Fani zgromadzeni na stadionie myśleli, że hitowe starcie zakończy się podziałem punktów, gdyż jeszcze w 85. minucie tablica wyników pokazywała "1:1". Kilka minut przed końcem meczu sędzia podyktował rzut karny dla Napoli. Do piłki podszedł Victor Osimhen, czyli najlepszy strzelec zespołu. Nigeryjski napastnik strzelił w lewy róg polskiego bramkarza, co okazało się błędem. "Szczena" wyczuł snajpera i odbił futbolówkę przed siebie. Niestety od razu po strzale w pole karne wbiegli inni zawodnicy Napoli. Do piłki dopadł Giacomo Raspadori, który wpakował ją do siatki.