Josue odchodzi z Legii, kibice już tęsknią

Legia szuka nowego napastnika. W kręgu zainteresowań argentyński snajper

Josue zrobi wszystko, żeby także i w tym spotkaniu nie dostać kartki. Chce bowiem na boisku pożegna się w finałowym meczu sezonu, w Warszawie z Zagłębiem Lubin (25 maja).

Kibice już za nim tęsknią. - Thank you, boss - napisał Arkadiusz Wrzosek, pogromca Artura Szpilki na ostatniej gali KSW.

- Dziękuję za wszystko. To przyjemność widzieć ciebie na boisku i poznać poza nim - dodał Łukasz Jurkowski.

- To był zaszczyt oglądać jak kopiesz piłkę. Na zawsze w sercu - zaznaczył Paweł Sołtys, ps. Pablopavo, wokalista i pisarz.

- Najpierw przeciwnik, potem kolega z drużyny. Dziękuję za wszystko - napisał Steve Kapuadi, który występował wcześniej dla Wisły Płock.

- To była przyjemność rywalizować z tobą na boisku - życzę tobie i twojej rodzinie wszystkiego najlepszego - podkreślił Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin.