Reprezentacja do lat 17. Oficjalnie: FIFA podjęła decyzję ws. awaryjnego powołania do kadry u17. Nie ma zgody związku! Piotr Rzepecki

East News

Oficjalnie: FIFA nie wyraziła zgody na awaryjne powołanie do kadry Marcina Włodarskiego. Mowa rzecz jasna o dowołaniu jednego piłkarza, o które prosił PZPN na mistrzostwa świata do lat 17. Niestety, polska federacja nie otrzymała zielonego świata. Selekcjoner Marcin Włodarski będzie miał do dyspozycji ledwie 17 piłkarzy...