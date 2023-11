Reprezentacja do lat 17. Wedle naszych źródeł tylko jeden piłkarz z kadry Marcina Włodarskiego będzie mógł być awaryjnie dowołany

Tylko jeden zawodnik zostanie dowołany na mistrzostwa świata w Indonezji

Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, FIFA jest bliska skłonienia się do wniosku PZPN, aby jeden piłkarz mógł być awaryjnie dowołany na mistrzostwa świata do lat 17. Z uwagi na zaistnienie 'przypadku medyczn ego". Obecnie selekcjoner Marcin Włodarski ma do dyspozycji ledwie 17 piłkarzy; w tym tylko 14 graczy z pola (i trzech bramkarzy). Wszystko rzecz jasna przez aferę alkoholową na Bali. Jan Łabędzki, Filip Rózga, Oskar Tomczyk i Filip Wolski zostali odesłani do domu za pogwałcenie regulaminu.

PZPN starał się, by czterech zawodników zastąpiło odesłanych piłkarzy. FIFA nie dała federacji zielonego światła. Powód? Regulaminy nie umożliwiają zastąpienia zgłoszonego zawodnika na tym etapie przygotowań do turnieju lub w jego trakcie z przyczyn innych niż medyczne. A taki przypadek był w naszej kadrze tylko jeden (urazu głowy).