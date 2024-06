Reprezentacja Holandii w świetnej formie przed Euro. 4:0 z silną kadrą Kanady! "Oranje" to pierwszy rywal Polski na turnieju

Holandia pokazała potencjał w meczu towarzyskim

Od samego początku Holendrzy zaczęli dominować swojego rywala, ale Kanadyjczycy także się odgryzali. Przewaga "Oranje" rosła z czasem. Najlepszą okazję do zdobycia bramki w pierwszej połowie miał Brobbey , który wyszedł sam na sam z bramkarzem, ale trafił prosto w niego, a wystarczyło delikatnie podciąć piłkę. Holendrzy byli też groźni ze stałych fragmentów gry, które wykonywał Blind . Dobre wrażenie zdobył Micky van de Ven , czyli nominalny stoper, który tym razem zagrał na lewej stronie defensywy. Jego akcje ofensywne były bardzo groźne, gdyż obrońca ma prawie... dwa metry wzrostu.

Reprezentacja Holandii to jeden z trzech grupowych rywali reprezentacji Polski na Euro 2024. "Oranje" w czwartek (6 czerwca) rozegrali mecz towarzyski z Kanadą. Ekipa z Ameryki Północnej ma kilku świetnych zawodników, dlatego to dobry sprawdzian przed wielkim turniejem.

Pierwszą bramkę udało się zdobyć w 50. minucie. Frimpong z prawej strony wrzucił idealnie do Depaya, który w polu karnym musiał tylko dobrze dostawić nogę. Siedem minut później gola strzelił skrzydłowy, który wcześniej asystował. Zawodnik Bayeru popędził prawą stroną i wrzucił, ale jego centra została zatrzymana. Na jego szczęście piłka spadła pod jego nogi, dlatego mógł uderzyć. Trzeci gol to wina bramkarza Kanady, który "wypluł" przed siebie dość łatwy strzał. Wout Weghorst doskoczył do futbolówki i umieścił ją w siatce. Kropkę nad "I" postawił Van Dijk, który strzelił głową na 4:0.