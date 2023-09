Reprezentacja. Jaki skład Biało-Czerwonych wystawi na mecz z Wyspami Owczymi Fernando Santos? Adrian Benedyczak zadebiutuje?

Prognozowany skład Polaków na mecz z Wyspami Owczymi

W Europie nie ma słabych drużyn, jednak z całym szacunkiem do reprezentacji Wysp Owczych, Polska nawet nie może myśleć o remisie. Wysoka wygrana i to w ładnym stylu: to są jedyne dopuszczalne scenariusze jeśli chodzi o czwartkowy mecz Biało-Czerwonych.

Jak zagrają Polacy? Z pewnością Fernando Santos nie wystawi najmocniejszego składu mając w głowie konfrontacje trzy dni później z Albanią w Tiranie. To ten drugi mecz będzie kluczowy, bo mowa o grze z bezpośrednim rywalem, który będzie walczył o bilet na niemieckie Euro.

Jaki skład wystawi do boju Fernando Santos na Wyspy Owcze? Naszym zdaniem w bramce nie pojawi się Wojciech Szczęsny. Jeszcze jedną niespodzianką może być nowa twarz w polu, mowa o absolutnym debiutancie.

