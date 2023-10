Reprezentacja. Klątwa Czesława Michniewicza. Internauci przypominają o znanym filmiku po remisie z Mołdawią [WIDEO]

Czesław Michniewicz przewidział? Internauci przypominają o wywiadzie

Przypomnijmy, reprezentacja Polski zremisowała z Mołdawią 1:1 w przedostatnim meczu eliminacji Euro 2024. Ten rezultat oznacza, że właściwie wypisaliśmy się z walki o bezpośredni awans. Do tego trzeba dodać kompromitujące porażki wcześniej: z Czechami (1:3), z Mołdawią (2:3) i Albanią (0:2).

Łącznie Biało-Czerwoni uzbierali ledwie 10 punktów w 7 meczach, co oznacza, że znaleźliśmy się na trzeciej lokacie w grupie i nasz ewentualny awans na Euro 2024 jest nie tylko zależny od ostatniego meczu Polaków (z Czechami w listopadzie - red.), ale i wyników naszych rywali.

Czy Czesław Michniewicz przewidział kryzys? Internauci wieszczą spisek przypominając o słowach z wywiadu udzielonego przez ówczesnego selekcjonera po katarskim mundialu.

- Mówię to ja, Czesław Michniewicz. Jeżeli ja pozostanę selekcjonerem to rezerwujcie sobie bilety do Niemiec na mistrzostwa Europy, a ja tam wtedy będę trenerem, okej? Tylko warunek jest jeden: muszę być dalej selekcjonerem - mówił podczas rozmowy z "Faktem" Czesław Michniewicz.