Reprezentacja Polski w czwartek gra w półfinale baraży. Głos z Estonii: My też już jesteśmy gotowi na finał!

Estończycy doskonale wiedzą, że Polska jest faworytem, ale nie wykluczają, że przy odrobinie szczęścia uda się wyeliminować Biało-Czerwonych. O sytuację w barażach został poproszony Mart Poom, czyli legendarny piłkarz naszego następnego rywala.

- My też już jesteśmy gotowi na finał, przeanalizowaliśmy Finlandię i Walię! Rozumiem takie podejście, bo Polska jest wyraźnym faworytem. Ale z drugiej strony - my nie mamy nic do stracenia, a Polacy mają dużo. Każdy z naszych zawodników musi mieć jednak pewność, że jesteśmy gotowi stawić czoła. Mam nadzieję, że w Warszawie pokażemy, że nie można nas skreślać - powiedział Mart Poom (były bramkarz) w rozmowie z TVP Sport.