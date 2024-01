Robert Lewandowski gra razem z WOŚP. Piłkarz FC Barcelony przekazał do licytacji koszulkę z autografami

Robert Lewandowski, jak przystało na najlepszego polskiego piłkarza, stara się przekuć swoją rozpoznawalność w coś dobrego. Napastnik FC Barcelony od dawna gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W 2020 roku obiad z napastnikiem został wylicytowany za zawrotną sumę - 93 tys. złotych. W 2022 roku postanowił, że wystawi swojego korki, które założył na mecz z Dynamem Kijów w Lidze Mistrzów. Na aukcji pojawił się także smoking, który miał na sobie podczas Gali Mistrzów Sportu.

Robert Lewandowski w tym roku także pomaga. Gracz FC Barcelony na licytację przekazał koszulkę FC Barcelony z autografami całej drużyny. Link do licytacji znajdziecie TUTAJ.

- Cześć kochani. Już za chwilę kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatnio natrafiłem w internecie na list chłopca z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 w Warszawie, dla którego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to również piękna tradycja. Wojtek na swoją akcję przygotował ręcznie robione bransoletki, a ja dorzucam to bransoletek koszulkę FC Barcelony z podpisami całej drużyny. Gramy razem do końca świata i jeden dzień dłużej - powiedział na Instagramie Robert Lewandowski.