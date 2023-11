Robert Lewandowski i popularne zawody. Sztuczna inteligencja tak widzi Polaka w innych rolach niż piłkarz

Lewandowski wielokrotnie dostawał pytanie, co robiłby w swoim życiu, gdyby nie futbol. Ostatnio nasiliły się natomiast zapytania, co po karierze piłkarskiej. Czy zostanie przy piłce? Czas w końcu mknie. W przyszłym roku stuknie już Lewemu 36 lat. To bardzo zaawansowany wiek jak na wymagania czołowych lig, a tylko w takich obraca się nieprzerwanie od 2010 roku, kiedy zamienił Lecha Poznań na Borussię Dortmund.

W kuluarach Lewandowski opowiadał, że chciałby zostać przy piłce. Marzy mu się ponoć własna akademia. Mógłby w niej wyszkolić swoich następców. Kto wie, może nawet jedna z córek (Klara lub Laura) podąży jego śladami? Ewa Pajor potrzebuje godnej następczyni!

Robert Lewandowski i popularne zawody