Robert Lewandowski o swojej przyszłości w Bayernie: Nie było spotkania z Oliverem Kahnem

– Spotkanie jest planowane, ale na razie takiego spotkania nie było. Więcej można było się dowiedzieć w mediach. Nie usłyszałem do tej pory żadnego słowa o swojej sytuacji, ale w niedalekiej przyszłości to się pewnie wyjaśni – zdradził kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski został też zapytany czy w Bundeslidze może zatrzymać go walka o rekord bramkowy wszech czasów. Należy on do Gerda Muellera, który w 427 spotkaniach niemieckiej ekstraklasy strzelił 365 goli. - Doceniam wszystkie moje rekordy, z każdego pobitego się cieszę, ale czasami dwie strony muszą iść w jednym kierunku. Jak będzie, to zobaczymy - dodał.