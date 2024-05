Jurgen Klopp odszedł z The Reds. Liverpool pod wodzą niemieckiego szkoleniowca zapisali się w historii Premier League

Liverpool FC najszybciej w historii został mistrzem Anglii

Za kadencji Jurgena Kloppa ekipa Liverpoolu zaliczyła trzy najlepsze punktowo sezonu w swojej historii (co najmniej 90 punktów). Podczas mistrzowskiego sezonu w pewnym momencie mieli 25 punktów przewagi nad wiceliderem , co również pozostaje rekordowe.

Niemiecki trener trafił na Anfield Road w październiku 2015 roku, przejmując posadę po Brendanie Rodgersie. W sezonie Premier League 2019/2020 Liverpool po 30 latach został mistrzem Anglii. The Reds byli pewni tytułu już na 7 kolejek przed końcem rozgrywek , co jest rekordem w historii ligi. Rokordowe były też liczba zwycięstw w jednym sezonie (32) oraz liczba zwycięstw na własnym stadionie (18).

Jurgen Klopp na Anfield Road pobił wiele rekordów

Przed przyjściem Niemca na Anfield Road zespół Liverpoolu tylko raz zdobył co najmniej 80 bramek w jednym sezonie. Za kadencji Jurgena Kloppa ekipa The Reds zrobiła to aż pięciokrotnie. Dzięki niemieckiemu szkoleniowcowi do Liverpoolu należą dwie z trzech najdłuższych serii kolejnych zwycięstw w historii Premier League.