Kacper Chodyna wyleciał z boiska za podanie piłki. Kuriozalna decyzja sędziego w meczu PKO Ekstraklasy

Kacper Chodyna wyleciał z boiska za podanie piłki

Na zakończenie przedostatniej kolejki PKO Ekstraklasy niewalczące już o nic Zagłębie Lubin podejmowało ostatni w tabeli ŁKS Łódź. Od początku Miedziowi przejęli inicjatywę, czego efektem było zdobycie bramki już w 7. minucie przez Dawida Kurminowskiego. Po przerwie lubinianie dołożyli drugie trafienie i wydawało się, że spokojnie dobrną do końca spotkania.

Jednak w 83. minucie doszło do kuriozalnej sytuacji. Sędzia Sebastian Krasny odgwizdał faul zawodnika ŁKS-u i gdy notował upomnienie dla jednego z zawodników, Kacper Chodyna postanowił podać piłkę do partnera ustawionego tuż przy arbitrze. Wydaje się, że sędzia odebrał to zagrania za odkopnięcie piłki i ukarał pomocnika Zagłębia Lubin żółtą kartką, a że była to jego druga taka kara w tym meczu, wyrzucił go z boiska.