Robert Lewandowski podarował bluzę zziębniętemu chłopcu przed meczem Polska - Czechy. Kapitan oddał ją na zawsze

Mecz Polska - Czechy. Lewandowski podarował bluzę

Mecz toczył się przy zamkniętym dachu. W Warszawie, jak i zresztą w innych polskich miastach, akurat padał śnieg. Na zewnątrz stadionu termometry wskazywały nie więcej niż jeden stopień Celsjusza, gdy piłkarze wraz z dziecięcą asystą wyszli na boisko. Niewiele więcej stopni było wewnątrz obiektu.

Nic więc dziwnego, że dzieciom po prostu było chłodno. Kamera w TVP Sport pokazywała wielokrotnie trzęsącą się z zimna dziewczynkę, mimo wszystko dzielnie śpiewającą hymn.

Robert Lewandowski dostrzegł problem i podarował swoją bluzę chłopcu stojącemu przy Wojciechu Szczęsnym. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego obdarowany zdjął dres kapitana i chciał mu go zwrócić. Lewy jednak powiedział, że ma zachować sobie na pamiątkę. Uradowany od ucha do ucha chłopiec zbiegł szczęśliwie do tunelu, by tam się ogrzać.