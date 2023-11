Robert Lewandowski tak złej serii bez gola dawno jeszcze nie miał. Ostatni raz w 2016 roku. Przełamał się z Portugalią na Euro

"Czarna seria" Lewandowskiego! Kiedy Polak się przełamie?

Robert Lewandowski nie przyzwyczaił polskich kibiców do tak długiej serii bez żadnego trafienia. Jak słusznie zauważył na portalu X (dawniej Twitter) komentator Eleven Sports Sebastian Chabiniak to był już szósty mecz z rzędu "Lewego" bez ani jednego gola. Przed kontuzją nie zdobył bramki z RCD Mallorcą (2:2), Sevillą (1:0) oraz w pechowym starciu 2. kolejki Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto (1:0), w którym musiał przedwcześnie zakończyć swój udział w spotkaniu.

Po kontuzji Lewandowski jest cieniem samego siebie. Nie wpisał się na listę strzelców podczas swojego krótkiego występu z Realem Madryt (1:2) oraz w następnej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy już od pierwszej minuty z Realem Sociedad (1:0). Na domiar złego we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Szachtarowi Donieck polski napastnik nie był w stanie nic zrobić, gdy jego drużyna przegrywała. "Czarnej serii" ciąg dalszy - kiedy ona się skończy?

Ostatnia raz taka seria w 2016 roku. Kiedy się przełamał? W ćwierćfinale Euro!

Podobna seria co do ilości meczów przydarzyła mu się w 2016 roku, tuż przed francuskimi mistrzostwami Europy. Z resztą na samym turnieju mimo świetnego występu Biało-Czerwonych nasz kapitan też jakoś wybitnie nie błysnął, jeśli chodzi oczywiście o dorobek strzelecki. Pierwszą bramkę we Francji dla kadry Adama Nawałki zdobył dopiero w ćwierćfinale mistrzostw Europy przeciwko Portugalii.