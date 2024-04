Robert Lewandowski zagrał z PSG niemal perfekcyjnie, ale ta jedna akcja stała się memem. Polak zmarnował dobrą sytuację Jakub Maj

Robert Lewandowski zagrał z PSG tak, że ręce same składały się do braw. Polak świetnie rozgrywał piłkę i brał udział niemal w każdej akcji FC Barcelony. W drugiej połowie jedna akcja z udziałem 35-letniego napastnika stała się internetowym memem. To prawdopodobnie jedyna rzecz w tym meczu, którą "Lewy" popsuł.