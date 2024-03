Robert Lewandowski znowu bez gola. Polak bardzo niewidoczny w bezbramkowym meczu FC Barcelony

Barcelona zremisowała. Dwie kontuzje kluczowych graczy

Wicelider Girona i trzecia Barcelona przystępowały do swoich meczów z nadzieją na zniwelowanie części strat do Realu, który dzień wcześniej zremisował na wyjeździe z Valencią 2:2. Obie goniące lidera drużyny czekało jednak wyzwanie - grały bowiem w niedzielę z zespołami, które w minionym tygodniu awansowały do finału Pucharu Hiszpanii. Wprawdzie Mallorca zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli, ale w niedzielę udowodniła, że jej awans do finału krajowego pucharu nie był przypadkiem. Wygrała z Gironą 1:0 po golu Jose Copete w 33. minucie.

Wieczorem odbył się natomiast szlagier kolejki w Bilbao. To była okazja do rewanżu dla Barcelony za porażkę 24 stycznia 2:4 po dogrywce w ćwierćfinale Pucharu Hiszpanii. Athletic poszedł za ciosem i w czwartkowy wieczór bez kłopotów wyeliminował w półfinale Atletico Madryt. Mecz z Barceloną nie był jednak ciekawy. Brakowało okazji z obu stron, zwłaszcza w przypadku gości. Niewidoczny był Lewandowski, jego koledzy też się nie wyróżniali.