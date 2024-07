Robin Le Normand występem na Euro 2024 wywalczył transfer do Atletico Madryt Bartosz Głąb

Robin Le Normand (Hiszpania) będzie zawodnikiem Atletico Madryt Ronald Wittek / PAP / EPA

Reprezentant Hiszpanii Robin Le Normand dobrymi występami na Euro 2024 i znakomitą grą w zeszłym sezonie ligi hiszpańskiej zapracował na transfer do Atletico Madryt. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano już napisał słynne "Here we go!", ale klub ze stolicy Hiszpanii jeszcze oficjalnie nie ogłosił transferu.