Tomasz Pieńko z Zagłębia Lubin popisał się atomowym strzałem w... bęben na trybunach. Co za uderzenie piłkarza Ekstraklasy!

Tomasz Pieńko swoim strzałem rozwalił bęben na gnieździe kibicowskim

Jednocześnie nie zabrakło w internecie lekkiej szyderki związanej z tym strzałem piłkarza "Miedziowych". Jeden z użytkowników portalu X (dawniej Twitter) podłożył pod wideo z jego atomowym uderzeniem znaną piosenkę zespołu The Queen "We Will Rock You". - Na życzenie szanownych Państwa. Tomasz Pieńko i bęben - We Will Rock You Remix - napisał. Taki strzał to po prostu kwintesencja naszej kochanej PKO BP Ekstraklasy!