Rozgrywki Ekstraklasy wrócą do TVP Sport? Media: Porozumienie bardzo blisko Piotr Rzepecki

Adam Jastrzębowski

Rozgrywki PKO BP Ekstraklasy wrócą do TVP Sport? Zdaniem Przeglądu Sportowego prawa do polskiej ligi ponownie nabędzie publiczny nadawca. Mają zostać transmitowane wybrane mecze; zdaniem PS będzie to jedno spotkanie na kolejkę.