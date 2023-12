Ruch Chorzów zmienił trenera. Janusz Niedźwiedź za Jana Wosia. Zostanie, nawet jeśli spadnie do 1 ligi

Ruch Chorzów: Niedźwiedź za Wosia

Niedźwiedź w styczniu skończy 42 lata. To dzięki niemu Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. W zeszłym sezonie do pewnego momentu uchodził nawet za rewelację, ale wyniki okazały się słabsze na finiszu i minionej jesieni - dlatego we wrześniu trener został pożegnany. Jego miejsce zajął Daniel Myśliwiec, były szkoleniowiec pierwszoligowej Stali Rzeszów.

Od czterech miesięcy Niedźwiedź pozostawał bez pracy. Jeszcze niedawno wydawało się, że zostanie trenerem Cracovii. Miał do niej dołączyć właśnie w przerwie zimowej - za Jacka Zielińskiego. Ostatecznie podejmie jednak pracę w niżej notowanym Ruchu Chorzów. Podpisał umowę do czerwca 2025 roku. Pracy ma nie stracić, nawet jeśli Niebiescy spadną do 1 ligi - twierdzą Meczyki.

- Dziękuję klubowi za zaufanie. Być częścią historii Ruchu to wielka nobilitacja, ale też odpowiedzialność. Do zobaczenia na stadionie - powiedział do fanów Ruchu trener Niedźwiedź.