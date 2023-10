Sebastian Szymański uderza w poprzednich selekcjonerów. "Jeśli zawodnik jest ustawiany na swojej pozycji to może dać drużynie więcej"

Reprezentant kraju uderza w byłych selekcjonerów!

Przyszłość środka pola w reprezentacji?

Duet Zieliński-Szymański w meczu 6. kolejki eliminacji do Euro 2024 przeciwko Wyspom Owczym spisał się rewelacyjnie i to m.in. dzięki niemu Biało-Czerwoni zdołali wywieść z Thorshavn trzy punkty. To właśnie pomocnik Napoli asystował swojemu koledze, który na co dzień występuje w tureckim Fenerbahce.