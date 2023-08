Sebastian Szymański z kolejnym trafieniem dla Fenerbahce w europejskich pucharach. Polak popisał się kapitalnym strzałem z dystansu

Szymański z kolejnym trafieniem

Polak popisał się kolejnym trafieniem w barwach Fenerbahce w eliminacjach do Ligi Konferencji, tym razem padło na słoweński NK Maribor . Szymański kapitalnie przymierzył sprzed pola karnego finezyjnym strzałem od słupka i podwyższył prowadzenie swojego zespołu w 77. minucie meczu.

Drużyna ze Stambułu popisała się dwie minuty od gola Polaka kolejnym trafieniem, tym razem za sprawa Dusana Tadicia . Ostatecznie Fenerbahce wygrało 3:0 i przypieczętowało awans do kolejnej, decydującej już rundy w kontekście walki o fazę grupową Ligi Konferencji.

Polak zalicza wejście smoka do nowej drużyny

Dla polskiego pomocnika jest to już drugie trafienie dla Fenerbahce w tegorocznych eliminacjach do Ligi Konferencji. Pierwsze zanotował w II rundzie przeciwko mołdawskiemu Zimbru Kiszyniów, gdzie w 63. minucie minął bramkarza i wpakował piłkę z zimną krwią do pustej bramki. Ostatecznie drużyna polskiego pomocnika wygrała 5:0.