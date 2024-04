Sędzia Piotr Lasyk poprowadzi mecz Raków - Legia. Marciniak w Zabrzu. Obsada sędziowska 28. kolejki PKO Ekstraklasy

PKO Ekstraklasa: Piotr Lasyk sędzią meczu Raków - Legia

Sędzia Marciniak wybiera się w piątek do Grodziska Wielkopolskiego, natomiast w niedzielę do Zabrza. Najpierw jako odpowiedzialny za system VAR rozstrzygnie ewentualne kontrowersje z meczu Warta Poznań - Korona Kielce. Potem wybiegnie na murawę, by zagwizdać w spotkaniu Górnika ze Śląskiem Wrocław pokazywanym również w TVP 2 i TVP Sport.

Decyzją szefa sędziów Tomasza Mikulskiego najciekawszy mecz weekendu, czyli Raków Częstochowa - Legia Warszawa poprowadzi doświadczony Piotr Lasyk z Bytomia, który nie gwiżdże spotkań międzynarodowych. Ostatnio pracował przy hicie Lech Poznań - Pogoń Szczecin. W tej kolejce Marciniaka oddelegowano na Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok.

