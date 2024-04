Skromne zwycięstwo Widzewa. Piast nie wywalczył remisu!

Widzew Łódź - Piast Gliwice 1:0 (0:0)

Widzew - Piast. Pawłowski z karnego dał zwycięstwo

Mało się działo w drugiej połowie, aż w końcu nadeszła 74. minuta i akcja Jordiego Sancheza, który przytomnie odnalazł się w polu karnym po dośrodkowaniu swojego kolegi i postraszył Frantiska Placha, a tym samym dał się potem sfaulować obrońcy Piasta Gliwice. W konsekwencji po analizie VAR sędzia wskazał na wapno.

PAP/Marian Zubrzycki

Bartłomiej Pawłowski w 75. minucie w konsekwencji podszedł do podyktowanej "jedenastki". Pomocnik Widzewa przyzwyczaił nas jednak do tego, że jak podchodzi do takiego stałego fragmentu gry to często kończy się to bramką dla podopiecznych Daniela Myśliwca. W tym przypadku nie mogło być inaczej. Plach nie wyczuł jego intencji i rzucił się w prawą stronę, a ten mocno uderzył w sam środek i nie do obrony dla golkipera.