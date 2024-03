Skrót meczu Chrobry Głogów - Wisła Kraków 3:2. "Biała Gwiazda" znowu zawiodła

- Musimy dokładnie przeanalizować tę sytuację. Nie brakuje nam niczego fizycznie, a emocjonalnie. Przegrywaliśmy pojedynki, drugie piłki, akcje w ofensywie i defensywie. Nie blokowaliśmy dośrodkowań, nie broniliśmy dobrze pola karnego. To się dziś pogłębiało i nas zabiło. To nie ma nic wspólnego z naszą fizycznością, to nasz "mental". Dowód na to jest taki, że gdy w ostatnich piętnastu minutach zdaliśmy sobie sprawę, że spieprzyliśmy sprawę, nagle zaczęliśmy atakować, stwarzaliśmy sobie sytuacje - powiedział Albert Rude po meczu.