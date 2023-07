Skrót meczu Górnik Zabrze - Radomiak 0:2. Faworyt wypunktowany na własnym stadionie [WIDEO]

Bramki z meczu Górnik Zabrze - Radomiak Radom

- Górnik czarnym koniem rozgrywek - orzekł w piątek Zbigniew Boniek. Słowa prezesa na razie nie znalazły pokrycia w rzeczywistości. Zespół Jana Urbana bowiem kompletnie zawiódł. Kiepsko wypadł zwłaszcza stojący między słupkami Daniel Bielica, który podarował bramki. Wiele do zarzucenia mają pewnie też sobie gracze pola - z Lukasem Podolskim na czele. Pod koniec meczu Poldi nawet nie strzelił celnie, gdy dostał podanie na piąty metr.

Radomiak zagrał za to bardzo konsekwentnie. Przed przerwą stworzył trzy sytuacje. Po przerwie tyle samo i dwie z nich skończyły się golami. Po upływie godziny prowadzenie dał Pedro Henrique. Debiutujący snajper pozyskany z drugiej ligi portugalskiej dopadł do piłki odbitej przez Bielicę i z najbliższej odległości wbił ją do siatki.