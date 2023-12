Skrót meczu Korona Kielce - Lech Poznań 0:1. Zagrali w śniegu, Kristoffer Velde dał zwycięstwo [WIDEO]

Bramka i najciekawsze akcje meczu Korona - Lech

- Dla mnie to kuriozum, że do tego meczu w ogóle doszło. Cieszymy się, bo mamy trzy punkty, ale to nie miało nic wspólnego z piłką nożną. Nam ani przed spotkaniem, ani w jego trakcie nie było do śmiechu - podkreślił pomocnik Lecha, Radosław Murawski.

O zwycięstwie Lecha przesądziła dopiero 86 minuta. Zespół prędko wbiegł z piłką pod pole karne Korony. Ładnym strzałem popisał się właśnie Velde, który zmieścił ją przy lewym słupku. W tych warunkach zachował się wyśmienicie.

Co dla Lecha oznaczają te punkty? Przede wszystkim cieszyć powinien się trener John van den Brom. Na chwilę Holender będzie mieć spokój ze środowiskiem Kolejorza żądnym dymisji po wcześniejszych wpadkach.

