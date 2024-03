Skrót meczu Korona Kielce - Raków Częstochowa 0:2. Bramka "stadiony świata" Ante Crnaca, Czerwona kartka Zorana Arsenicia [WIDEO]

Zaległy mecz PKO Ekstraklasy. Szybkie ciosy Rakowa Częstochowa

Gospodarze przypominali zamroczonego boksera, który po serii mocnych ciosów nie wie, co się wokół niego dzieje. Podobnie jak i podczas poprzedniego meczu z Cracovią, na trybunach kieleckiego stadionu rozległy się przeraźliwe gwizdy fanów, niezadowolonych z postawy drużyny trenera Kamila Kuzery. Niewiele to pomogło, bo w 11. minucie zespół z Częstochowy mógł jeszcze podwyższyć prowadzenie, ale Crnac z ostrego kąta strzelił w boczną siatkę bramki Dziekońskiego.

Zaległe spotkanie 2. kolejki piłkarskiej ekstraklasy rozpoczęło się od mocnego uderzenia gości. Na strzał z odległości ponad 25 metrów zdecydował się Ante Crnac . Piłka po uderzeniu Chorwata odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Zanim kielczanie ochłonęli po tej sytuacji, stracili drugiego gola. John Yeboah w polu karnym Korony zagrał do Władysława Koczerhina , a Ukrainiec bez żadnego problemu pokonał bramkarza Xaviera Dziekońskiego.

Zoran Arsenić wyleciał z boiska w zaległym meczu PKO Ekstraklasy

Po zmianie stron widać było, że gospodarze starają się zatrzeć złe wrażenie z pierwszych 45 minut. Pod bramką Kovacevica kilka razy zrobiło się groźnie , ale to Raków mógł po raz kolejny skarcić zespół z Kielc. Dwa razy na bramkę Dziekońskiego strzelał Yeboah, ale oba uderzenia były minimalnie niecelne. Po stronie Korony szansę miał Dominick Zator, ale po strzale kanadyjskiego obrońcy piłka o metr minęła słupek bramki Rakowa.

Kolejna kontuzja w Rakowie

Sytuacja gości skomplikowała się trochę w 69. min. Zoran Arsenic sfaulował tuż przed polem karnym gości wychodzącego na czystą pozycję Jewgienija Szykawkę, po raz drugi otrzymał żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Z rzutu wolnego uderzył Marcel Pięczek, ale Kovacevic przeniósł piłkę nad poprzeczkę. Na kwadrans przed końcem znakomitą sytuację miał Szykawka, ale jego strzał w ostatniej chwili zablokował Fran Tudor.

Kielczanie atakowali dalej, ale w 81. min mógł już ich całkowicie pognębić Crnac, ale uderzył bardzo niecelnie. Chwilę później piłkę przed swoim polem karnym stracił Nono, ale Dziekoński odważnym wybiegiem zażegnał niebezpieczeństwo.

Zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego, podobnie jak i trzy dni temu, w drugiej połowie zaprezentował się trochę lepiej. Z Cracovią wystarczyło to do remisu, Raków już na to nie pozwolił.