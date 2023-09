Skrót meczu Lech Poznań - Raków Częstochowa 4:1 [WIDEO] Mistrz dostał ostre lanie

Bramki z meczu Lech Poznań - Raków Częstochowa

Raków tylko dobrze wszedł w mecz, kiedy za sprawą Deiana Sorescu już w pierwszej swojej akcji objął prowadzenie. Potem jednak wszystko działo się pod dyktando Lecha, który nie miał litości.

Do remisu doprowadził Michał Gurgul, przed przerwą wynik odwrócił Filip Marchwiński, zaś w drugiej połowie rozmiary zwycięstwa podwyższyli jeszcze Kristoffer Velde i wprowadzony na końcówkę Adriel Ba Loua.

- Jeżeli popełnia się tyle indywidualnych błędów to trudno z Poznania wywieźć jakiekolwiek punkty. Musimy wszyscy wziąć się w garść, zrobić wszystko, aby poziom energii i intensywności z Radomiakiem był taki, do jakiego przyzwyczailiśmy. Największy plus grania co trzy-cztery dni jest szansa na pokazanie sportowej złości - podkreślił trener Rakowa Dawid Szwarga.

Po tym meczu Lech ma trzy punkty straty do prowadzącej Legii Warszawa. W weekend wybiera się do Szczecina na mecz z Pogonią, która wczoraj przegrała z liderem 3:4. Raków spróbuje poszukać punktów z Radomiakiem Radom.