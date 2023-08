Skrót meczu Legia Warszawa - Austria Wiedeń 1:2. Pierwsza porażka "Wojskowych" w sezonie stała się faktem [WIDEO] Jakub Jabłoński

Liga Konferencji. Legia Warszawa od porażki zaczyna rywalizacje w III rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji (1:2) z Austrią Wiedeń. Sprawy awansu jeszcze nie są przesądzone, ale za tydzień w Austrii "Wojskowi" bedą musieli wygrać co najmniej dwiema bramkami, aby przejść do kolejnej fazy w regulaminowym czasie gry. Rewanż 17 sierpnia w Wiedniu o godz. 19:00.