Nerwowa Legia Warszawa przegrała z Austrią Wiedeń. O awansie do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji przesądzi wyjazdowy rewanż

Liga Konferencji. Legia Warszawa - Austria Wiedeń 1:2

Komplet kibiców na trybunach a pośród nich selekcjoner Fernando Santos - mecz w Warszawie miał świetną otoczkę. Zabrakło tylko i aż dobrego wyniku Legii. Porażka nie przesądza jeszcze niczego, ale komplikuje sprawę awansu do rundy decydującej o wejściu do grupy.

Pod koniec pierwszej połowy francuski sędzia nie przyznał ewidentnej jedenastki po faulu na Pawle Wszołku. To jednak w żaden sposób nie tłumaczy porażki. Legia miała duży problem z wyprowadzeniem piłki, przez co w 11 minucie straciła pierwszą bramkę. Po złym wznowieniu Kacpra Tobiasza stratę zaliczył Juergen Elitim, a to wszystko poskutkowało tym, czego przy Łazienkowskiej chcieli uniknąć.