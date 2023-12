Skrót meczu Legia Warszawa - AZ Alkmaar 2:0 [WIDEO]. "Wojskowi" są dalej w grze, będzie "europejska wiosna"!

Liga Konferencji. Najciekawsze sytuacje z meczu Legia Warszawa - AZ Alkmaar

Podopieczni Kosty Runjaicia zdali się kontrolować w pełni pierwszą połowę czego dowodem była zdobyta bramka w 34. minucie spotkania z AZ Alkmaar. Do siatki trafił Yuri Ribeiro, lecz to nie był najpiękniejszy akcent tej akcji. Poprzedzające trafienie dogranie w wykonaniu kapitana Legii można śmiało nazwać "magicznym dotknięciem". Portugalczyk spokojnie i z wielkim opanowniem dograł do swojego rodaka. Ten nie mógł tego zmarnować. I nie zmarnował.