Skrót meczu ŁKS Łódź - Lech Poznań 2:3. Bramki, gole. Faworyt bliski wstydliwej wpadki

Mecz ŁKS - Lech. Gole i najciekawsze akcje

Piłkarze ŁKS sprawiali lepsze wrażenie, jednak to goście otworzyli wynik. W 36. minucie Dawida Arndta po dobrej centrze Szweda Eliasa Anderssona uderzeniem głową pokonał Mikael Ishak .

Po stracie gola łódzka drużyna przeżywała trudne chwile, bo po urazie głowy do szpitala został odwieziony kapitan i reżyser gry ŁKS Hiszpan Dani Ramirez. Do tego tuż przed przerwą gospodarzy przed stratą drugiego gola po mocnym strzale Filipa Marchwińskiego uratował Arndt.

Mecz ŁKS - Lech. Beniaminek napędził strachu Kolejorzowi

Początek drugiej połowy znów należał do poznaniaków, którzy w 56. minucie podwyższyli prowadzenie. Ponownie asystował Andersson, a piłkę do bramki ŁKS między nogami bramkarza posłał Marchwiński .

Piłkarze Lecha nie bardzo chcieli jednak wykorzystać tę przewagę i mogli za to słono zapłacić. Gospodarze wyrównali bowiem w 86. minucie po trafieniu Bośniaka Stipe Jurica.

Dopiero to obudziło zespół gości, który odzyskał prowadzenie w pierwszej minucie doliczonego czasu gry. Ponownie na listę strzelców wpisał się Marchwiński, który ustalił wynik spotkania. Oznacza on, że Lech nadal liczy się w grze o tytuł, za to ŁKS ma już jedynie iluzoryczne szanse na pozostanie w ekstraklasie. PAP, Bartłomiej Pawlak