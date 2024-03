Skrót meczu ŁKS Łódź - Raków Częstochowa 1:1. Mistrz zabrał beniaminkowi zwycięstwo w ostatniej chwili. Wideo, bramki

Bramki i najciekawsze akcje meczu ŁKS - Raków

Spotkanie zamykającego tabelę beniaminka i mistrza Polski miało dużą stawkę dla obu zespołów. Była ona jednak znacząco odmienna. Częstochowianie walczyli bowiem w Łodzi o punkty potrzebne im do utrzymania miejsca w pierwszej trójce oraz dystansu do prowadzącej Jagiellonii Białystok. Za to podbudowani dwoma ostatnimi zwycięstwami gospodarze po raz pierwszy od dawna mieli szasnę na opuszczenie ostatniej pozycji.

Choć w pierwszych minutach faworyt zepchnął łodzian do głębokiej obrony, to w kolejnych minutach pierwszej połowy nie widać było, który zespół walczy o mistrzostwo kraju, a którego marzeniem jest przedłużenie szans na pozostanie w ekstraklasie. Do tego pierwszą bramkową okazję stworzył ŁKS. W 10. minucie po podaniu Hiszpana Daniego Ramireza przed bramką Rakowa znalazł się Kamil Dankowski, a jego uderzenie zatrzymało się na słupku. Po chwili, po zagraniu Chorwata Ante Crnaca przed szansą na gola stanął Bartosz Nowak, któremu w bardzo dobrej sytuacji nie udało się przelobować Aleksandra Bobka.