ŁKS Łódź sekundy od pokonania Rakowa Częstochowa i opuszczenia ostatniego miejsca w PKO Ekstraklasie. Katem Giannis Papanikolaou

ŁKS Łódź - Raków Częstochowa wynik meczu 1:1

Na trybunach zasiadło 9328 widzów z czego około 700 z Częstochowy. Gdy było już po czasie doliczonym, gospodarze zastygli, a goście szaleli z radości. To wracający po urazie Giannis Papanikolaou dobił próbę kolegi i ustalił wynik na 1:1.

ŁKS objął prowadzenie w 69 minucie. Wtedy po zagraniu ręką Gustava Berggrena do podyktowanej jedenastki podszedł Dani Ramirez i strzałem w prawy róg uszczęśliwił kibiców.

Jednocześnie ŁKS miał w tym meczu też i swoje momenty. Przed przerwą słupek obił Piotr Janczukowicz . Wreszcie w końcówce to samo zrobił Dani Ramirez, kiedy miał okazję na dobicie Rakowa, co się zemściło tuż przed końcem gry.

To był dla ŁKS niezwykle trudny mecz. Zespół przetrwał kryzys na początku drugiej połowy, gdy Raków sunął z kolejnymi akcjami, oddając w ciągu kilku minut co najmniej kilka groźnych prób.

ŁKS Łódź mógł awansować na siedemnaste miejsce w PKO Ekstraklasie

ŁKS było o włos od trzeciego zwycięstwa w sezonie. Sukces miałby wymierne skutki. Okazałoby się, że łódzki beniaminek po długim czasie opuścił ostatnie miejsce. Tylko na chwilę, w wirtualnej tabeli zepchnął na nie Ruch Chorzów, który wczoraj przegrał w Wielkich Derbach Śląska z Górnikiem Zabrze (1:2).

Ostatecznie ŁKS ma nie dziewiętnaście, lecz siedemnaście punktów i dalej zajmuje ostatnią pozycję, tracąc do bezpiecznego miejsca siedem punktów. Po przerwie na mecze reprezentacji wybiera się na liderującą Jagiellonię Białystok. Co z Rakowem? Otóż nadal jest trzeci, ale ma tyle samo punktów co czwarty Lech Poznań.