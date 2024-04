Skrót meczu Manchester United - Liverpool. Bruno Fernandes zdobył pięknego gola w hicie Premier League

Bruno Fernandes z pięknym golem. Remis w hicie Premier League

"Czerwone Diabły" prowadzenie mogły objął już w 2. minucie, ale na pozycji spalonej znalazł się Alejandro Garnacho, który chwilę później wpakował piłkę do bramki gości. Zaledwie minutę później Andre Onana uratował swój zespół przed stratą gola, po tym jak w stuprocentowej sytuacji znalazł się Dominik Szoboszlai.

Liverpool prowadzenie objął w 23. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najlepiej w polu karnym rywali odnalazł się Luis Diaz. Kolumbijczyk strzałem z bliskiej odległości otworzył wynik meczu na Old Trafford. Prowadzenie "The Reds" utrzymało się do przerwy.

Po zmianie stron Manchester United wyrównał po trafieniu Bruno Fernandesa z ponad 40 metrów. Portugalczyk przejął piłkę po złym podaniu rywala i oddał strzał z koła środkowego. Wysunięty przed własne pole karne Caoimhin Kelleher był zupełnie zaskoczony takim rozwojem zdarzeń i nie zdążył wrócić do bramki.