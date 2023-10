Skrót meczu Pogoń Szczecin - Lech Poznań 5:0 [WIDEO]. "Portowcy" zrobili sobie trening strzelecki

Bramki z meczu Pogoń - Legia [WIDEO]

Antonio Milić w 17. minucie, przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego Kamila Grosickiego, dał się wyprzedzić Fredrikowi Ulvestadowi, który głową skierował piłkę do bramki. W 33. minucie gospodarze przeprowadzili filmową akcję - prawym skrzydłem Biczachczjan wbiegł w pole karne, odegrał pod linię końcową do Ulvestada, a ten przerzucił piłkę na drugą stronę pola karnego, skąd Alexander Gorgon uderzył z woleja podwyższając na 2:0. W 39. minucie Ulvestad prostopadłym podaniem wypuścił Biczachczjana. Ormianin strzałem ze swojej słabszej, prawej nogi wpakował trzeci raz piłkę do siatki "Kolejorza".

W 48. minucie było już 4:0. Gospodarze zabawili się z obroną "Kolejorza". Gorgon piętą wypuścił na wolne pole Leonarda Kurtisa, jego mocny strzał odbił przed siebie Mrozek, na co czekał Grosicki, głową dobijając do siatki. W samej końcówce dwójkową akcję przeprowadzili młodzi-gniewni. 16-letni Adrian Przyborek wypuścił na czystą pozycję Mariusza Fornalczyka, a ten w sytuacji sam na sam z zimną krwią pokonał Mrozka. (PAP)